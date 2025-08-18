В Тюмени на улице Республики столкнулись два автобуса
Сегодня в центре Тюмени, на улице Республики, произошло столкновение двух автобусов. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия. В пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что информация о ДТП к ним не поступало, пострадавших нет.
«Видимо столкнулись. У одного из автобусов, попавших в ДТП, горит номер маршрута 135», — уточнил очевидец.
По его словам, пассажиры были эвакуированы из транспортных средств. Судя по имеющимся видеоматериалам, автобусы не получили серьезных повреждений. Автобусы стоят на дороге рядом с домом №51.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!