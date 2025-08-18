18 августа 2025

В центре Тюмени столкнулись два автобуса. Видео

ДТП с участием двух автобусов произошло в центре Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
В Тюмени на улице Республики столкнулись два автобуса
В Тюмени на улице Республики столкнулись два автобуса Фото:

Сегодня в центре Тюмени, на улице Республики, произошло столкновение двух автобусов. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.  В пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области сообщили, что информация о ДТП к ним не поступало, пострадавших нет.

«Видимо столкнулись. У одного из автобусов, попавших в ДТП, горит номер маршрута 135», — уточнил очевидец.

По его словам, пассажиры были эвакуированы из транспортных средств. Судя по имеющимся видеоматериалам, автобусы не получили серьезных повреждений. Автобусы стоят на дороге рядом с домом №51. 

© Служба новостей «URA.RU»
