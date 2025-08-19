Тюменцев ждет дождливый день
В Тюмени 20 августа ожидается дождь, который продлится с 14:00 до 20:00. Пик непогоды придется на 17:00. Такие данные приводит сервис по мониторингу погоды Ventusky.
«Тюмень, 20 августа, осадки. Начало — 14:00 (0,9 мм), конец — 20:00 (0,9 мм)», — следует из прогнозов сервиса.
Согласно ему же, самый обильный ливень ожидается в 17:00. В этот час выпадет 2,7 мм осадков.
Ранее URA.RU писало, что 20 и 21 августа в Тюменской области ожидается непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеоусловиях вплоть до града и штормового ветра с порывами в 23 метра в секунду.
Непогода продлится минимум 6 часов
