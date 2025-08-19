Когда в Тюмени начнется и закончится ливень. Скрин

В Тюмени 20 августа дождь продлится с 14:00 до 20:00
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцев ждет дождливый день
Тюменцев ждет дождливый день Фото:

В Тюмени 20 августа ожидается дождь, который продлится с 14:00 до 20:00. Пик непогоды придется на 17:00. Такие данные приводит сервис по мониторингу погоды Ventusky.

«Тюмень, 20 августа, осадки. Начало — 14:00 (0,9 мм), конец — 20:00 (0,9 мм)», — следует из прогнозов сервиса.

Согласно ему же, самый обильный ливень ожидается в 17:00. В этот час выпадет 2,7 мм осадков.

Ранее URA.RU писало, что 20 и 21 августа в Тюменской области ожидается непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеоусловиях вплоть до града и штормового ветра с порывами в 23 метра в секунду.

Непогода продлится минимум 6 часов
Непогода продлится минимум 6 часов
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени 20 августа ожидается дождь, который продлится с 14:00 до 20:00. Пик непогоды придется на 17:00. Такие данные приводит сервис по мониторингу погоды Ventusky. «Тюмень, 20 августа, осадки. Начало — 14:00 (0,9 мм), конец — 20:00 (0,9 мм)», — следует из прогнозов сервиса. Согласно ему же, самый обильный ливень ожидается в 17:00. В этот час выпадет 2,7 мм осадков. Ранее URA.RU писало, что 20 и 21 августа в Тюменской области ожидается непогода. Синоптики предупреждают об опасных метеоусловиях вплоть до града и штормового ветра с порывами в 23 метра в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...