Тюменка отобрала миллионы у больных детей

Тюменка забрала у детей 4,4 млн рублей, чтобы построить дом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Тюменской области Анастасия Сергеева призналась в том, что растратила 4,4 млн рублей, которые принадлежат опекаемым ею умственно-отсталым детям. Об этом она заявила в эфире программы «Мужское/Женское» на «Первом канале».

«Анастасия Сергеева из Тюменской области взяла под опеку детей из психоневрологического интерната в селе Успенка. Женщина даже построила для них отдельный дом на своем участке. Но сейчас все дети могут отправиться обратно в интернат, а сама женщина — за решетку. Ведь дом появился на деньги, которые она снимала со счетов своих воспитанников», — такая история прозвучала в новом выпуске программы «Мужское/Женское» на «Первом канале».

В студии программы Анастасия Сергеева рассказала, что у нее под опекой четверо больных детей. Все они получают пенсии. Именно эти деньги женщина направила на строительство дома, который сейчас сдает в аренду. Со счетов она сняла порядка 4,4 млн рублей.

Пожаловалась на тюменку и новый опекун еще одной девочки, которая ранее сбежала от Сергеевой. «Изначально в интернате детей ей давать не хотели. Тогда она обратилась в органы опеки Тюменского района. Что там было, я не знаю. Дружеские отношения или коррупционная составляющая. Но появился приказ, на основании которого она получила детей», — рассказала жительница Тюменской области Ирина Александрова.

В управлении социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района корреспондентам передачи рассказали, что информация о растрате средств передана в следственный комитет. Вопрос об изъятии детей пока не стоит, проводится проверка. URA.RU направило запрос в департамент соцразвития региона.