Ирфан и Дилируза: как реже и чаще всего называют своих детей тюменцы

В Тюмени самыми редкими именами для младенцев стали Дилируза и Ирфан
Малышей называют согласно традициям и вкусам родителей
Самыми редкими именами для новорожденных в Тюменской области стали Дилируза и Ирфан. Самыми популярными — Анна и Александр. Такие данные приводит сайт органов ЗАГС.

«Тюменская область. Самые редкие имена для девочек в 2025 году: Дилируза, Мари, Асила, Марго, Амея. Мальчики — Ирфан, Остап, Енисей, Камариден, Куруш», — сообщает ведомство.

В топе самых популярных имен для новорожденных — Анна и Александр. Также в первой пятерке оказались София, Ева, Варвара и Мария, а у мальчиков — Михаил, Артем, Роман и Матвей.

