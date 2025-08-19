Тюменец стал миллионером, потратив 350 рублей

Житель Тюменской области выиграл три миллиона рублей в лотерею
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Победитель пока не обратился за выигрышем
Победитель пока не обратился за выигрышем Фото:

Житель Тюменской области выиграл в лотерею три миллиона рублей, потратив на билет 350 рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Столото».

«В очередном тираже лотереи „Спортлото“ был разыгран суперприз в размере 3 000 000 рублей. Победителем стал житель Тюменской области. Он еще не обратился за выигрышем. На данный момент известно, что участник купил билет за 350 рублей на пять тиражей подряд», — рассказали в компании.

Тюменцу удалось угадать все числа в двух полях билета. Ранее URA.RU писало о прошлом лотерейном миллионере: он выиграл 5 000 000, но получит лишь 4,2 млн рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Тюменской области выиграл в лотерею три миллиона рублей, потратив на билет 350 рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Столото». «В очередном тираже лотереи „Спортлото“ был разыгран суперприз в размере 3 000 000 рублей. Победителем стал житель Тюменской области. Он еще не обратился за выигрышем. На данный момент известно, что участник купил билет за 350 рублей на пять тиражей подряд», — рассказали в компании. Тюменцу удалось угадать все числа в двух полях билета. Ранее URA.RU писало о прошлом лотерейном миллионере: он выиграл 5 000 000, но получит лишь 4,2 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...