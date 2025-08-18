18 августа 2025

В Тюмени изменят маршрут автобуса

В Тюмени в маршрут автобуса №60 добавят две новые остановки и уберут Кремлевскую
Новая схема движения заработает 23 августа
Новая схема движения заработает 23 августа

Маршрут №60 в Тюмени пополнится двумя новыми остановками, но больше не будет проезжать по улице Кремлевской. Об этом URA.RU рассказали в «Тюменьгортранс».

«Изменения в схеме маршрута № 60 „ул. Городская — площадь Памяти“. С 23 августа в него включаются остановки „ул. Андрея Кореневского“, „Сквер Домашний“. Автобусы будут следовать по улицам Андрея Кореневского и Новоселов, минуя Кремлевскую», — рассказали в компании.

Актуальное расписание пассажиры могут увидеть в приложении «Тюменский транспорт». Справочная информация также доступна по номеру 8-800-250-0722.

