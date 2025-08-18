18 августа 2025

Тюменцу отказались продать товар, выставленный на полке супермаркета. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Размещение товара на полке с ценником равноценно публичной оферте
Размещение товара на полке с ценником равноценно публичной оферте Фото:

Тюменцу отказались продать товар, выставленный на полке с ценником в одном из магазинов сети «Пятерочка». Товар якобы не был зарегистрирован в базе именно этой торговой точки, сообщил URA.RU расстроенный покупатель.

«Хотел приобрести энергетический напиток с определенным вкусом. Но оказалось, что товар не пробивается на кассе. Оказалось, что именно этот напиток не числится на складе магазина», — рассказал агентству мужчина.

На снятом покупателем видео видно, что работник торгового зала после выявления ошибки стал экстренно убирать товар с полки. По разъяснениям Роспотребнадзора, выставленный на полке с ценником товар равнозначен публичной оферте, и отказать в его приобретении могут только в нескольких случаях:

  • Неисправность или повреждение товара;
  • Товар предназначен для демонстрации, а не для продажи;
  • Нарушение правил магазина покупателем;
  • Товар отсутствует на складе;
  • Техническая ошибка в цене:
  • Нарушение условий договора с поставщиком товара.

URA.RU направило запрос компании, управляющей сетью «Пятерочка». На момент публикации ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тюменцу отказались продать товар, выставленный на полке с ценником в одном из магазинов сети «Пятерочка». Товар якобы не был зарегистрирован в базе именно этой торговой точки, сообщил URA.RU расстроенный покупатель. «Хотел приобрести энергетический напиток с определенным вкусом. Но оказалось, что товар не пробивается на кассе. Оказалось, что именно этот напиток не числится на складе магазина», — рассказал агентству мужчина. На снятом покупателем видео видно, что работник торгового зала после выявления ошибки стал экстренно убирать товар с полки. По разъяснениям Роспотребнадзора, выставленный на полке с ценником товар равнозначен публичной оферте, и отказать в его приобретении могут только в нескольких случаях: URA.RU направило запрос компании, управляющей сетью «Пятерочка». На момент публикации ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...