Тюменцу отказались продать товар, выставленный на полке с ценником в одном из магазинов сети «Пятерочка». Товар якобы не был зарегистрирован в базе именно этой торговой точки, сообщил URA.RU расстроенный покупатель.
«Хотел приобрести энергетический напиток с определенным вкусом. Но оказалось, что товар не пробивается на кассе. Оказалось, что именно этот напиток не числится на складе магазина», — рассказал агентству мужчина.
На снятом покупателем видео видно, что работник торгового зала после выявления ошибки стал экстренно убирать товар с полки. По разъяснениям Роспотребнадзора, выставленный на полке с ценником товар равнозначен публичной оферте, и отказать в его приобретении могут только в нескольких случаях:
- Неисправность или повреждение товара;
- Товар предназначен для демонстрации, а не для продажи;
- Нарушение правил магазина покупателем;
- Товар отсутствует на складе;
- Техническая ошибка в цене:
- Нарушение условий договора с поставщиком товара.
URA.RU направило запрос компании, управляющей сетью «Пятерочка». На момент публикации ответ ожидается.
