Высoта колеса составляет 37 мeтров
В Тюмени «Городской парк культуры и отдыха» продал 37-метровое колесо обозрения. Аттракцион переедет в Крым. За карусель просили заплатить 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в тюменском парке.
«Информация о покупателе не подлежит разглашению, можем сказать, что аттракцион купили в Крым. Колесо было куплено по рыночной стоимости», — сообщили корреспонденту агентства в парке. Там же добавили, что продажа других аттракционов этом году не запланирована.
Ранее URA.RU писало, что аттракцион выставили на продажу в июне. Продавец просил за него 50 миллионов рублей.
