18 августа 2025

Тюменское колесо обозрения переедет в Крым. Эксклюзив

Тюменское 37-метровое колесо обозрения продали в Крым
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Высoта колеса составляет 37 мeтров
Высoта колеса составляет 37 мeтров Фото:

В Тюмени «Городской парк культуры и отдыха» продал 37-метровое колесо обозрения. Аттракцион переедет в Крым. За карусель просили заплатить 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в тюменском парке.

«Информация о покупателе не подлежит разглашению, можем сказать, что аттракцион купили в Крым. Колесо было куплено по рыночной стоимости», — сообщили корреспонденту агентства в парке. Там же добавили, что продажа других аттракционов этом году не запланирована. 

Ранее URA.RU писало, что аттракцион выставили на продажу в июне. Продавец просил за него 50 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени «Городской парк культуры и отдыха» продал 37-метровое колесо обозрения. Аттракцион переедет в Крым. За карусель просили заплатить 50 миллионов рублей. Об этом URA.RU рассказали в тюменском парке. «Информация о покупателе не подлежит разглашению, можем сказать, что аттракцион купили в Крым. Колесо было куплено по рыночной стоимости», — сообщили корреспонденту агентства в парке. Там же добавили, что продажа других аттракционов этом году не запланирована.  Ранее URA.RU писало, что аттракцион выставили на продажу в июне. Продавец просил за него 50 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...