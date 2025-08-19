Есть нюанс: в Тюмени фельдшерам предлагают зарплату в 350 000 рублей в месяц

Тюменских медиков зовут служить по контракту
В Тюмени фельдшеров приглашают на службу по контракту, обещая зарплату в 350 000 рублей в месяц и единовременную выплату в 2,3 миллиона рублей. Информация размещена на федеральном портале «Работа в России».
«Требуются фельдшеры, пять человек. Военная служба по контракту. Заработная плата — от 210 до 350 тысяч рублей. Единовременная выплата — 2 300 000 рублей», — говорится в вакансии от областного военного комиссариата.
Работать предстоит в режиме три месяца через месяц. Также сейчас военкомат набирает стрелков и водителей автомобилей.
