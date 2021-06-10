На Украину отказались пускать людей, привитых «Спутником V»

Иностранцев, которые прививались российским «Спутником V», не будут пускать на Украину Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Въезд на Украину запрещен для иностранцев, которые привились российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Информация об этом появилась на сайте пограничной службы Украины.

«В последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной „Спутник V“. Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд на Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения)», — указано в обращении. Чтобы въехать на Украину, необходимо иметь или отрицательный тест на COVID-19, или пройти полный курс вакцинации препаратами, одобренных ВОЗ.

В марте российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) согласовал производство вакцины «Спутник V» в Италии, Испании, Франции и Германии, пишет «Национальная служба новостей». Однако Европа пока отказывается от продажи «Спутника V» — там опасаются, что аналогичные европейские препараты не выдержат конкуренции. Также российская вакцина проиграла в гонке лучших препаратов от COVID-19, напоминает RT. При этом в ООН призывают Всемирную организацию здравоохранения признать «Спутник V».