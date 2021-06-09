09 июня 2021
08 июня 2021

Пермская полиция показала, как горит экскаватор. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дом по адресу улица Октябрьской революции, 38. Екатеринбург, экскаватор, старый дом
Пермяк из мести сжег экскаватор начальника Фото:

Пермские следователи предъявили обвинение четырем фигурантам уголовного дела, связанного с поджогом экскаватора, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. Силовики опубликовали видео с места преступления, где запечатлен момент поджога.

«В ночное время 37-летний обвиняемый и его 30-летний подельник прибыли на стоянку, облили кабину экскаватора легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. Ущерб от действий злоумышленников составил более 577 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе пермского полицейского главка.

Следователи установили, что организатором преступления оказался подчиненный директора компании, которой принадлежит экскаватор. «Для этих целей организатор обратился к своему 45-летнему знакомому и предложил за 15 тысяч рублей найти исполнителей данного преступления. Пособник, в свою очередь, отыскал двух местных жителей, которые за денежное вознаграждение согласились поджечь машину», — уточнили представители силового ведомства.

Двух обвиняемых будут судить непосредственно за поджог, а двух других за организацию и подстрекательство, сопряженное с пособничеством, соответственно. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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