09 июня 2021

Тренер из Тюмени присвоил деньги, собранные на путевки для детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь
Родители собирались отправить детей в спортивный лагерь Фото:

Тренер одного из детских спортивных центров Тюмени присвоил себе деньги, собранные родителями на путевки детям в спортивный лагерь. Об этом URA.RU сообщили в региональном управлении МВД. Сумма ущерба составила свыше 600 тыс. рублей.

«В полицию Тюмени обратились родители юных спортсменов, которые перевели тренеру спортивного центра деньги на путевки для детей в спортивный лагерь, однако в назначенный день поездка не состоялась, а мужчина не вышел на связь», — рассказали в ведомстве. Предварительное количество потерпевших — более 20 человек.

В УМВД рассказали, что оперативникам удалось разыскать беглеца. В полиции он рассказал, что планировал приобрести путевки и билеты на поезд, однако собранные денежные средства якобы потерял. Подозреваемый планирует возместить ущерб в полном объеме. На данный момент деньги возвращены восьми потерпевшим.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба). 33-летнему тренеру грозит до пяти лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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