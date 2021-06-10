В окружении Алексея Орлова создание нового WhatsApp-чата называют методом психологического воздействия на подчиненных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов внедряет новую схему решения текущих городских проблем. По данным URA.RU, в мэрии создан закрытый WhatsApp-чат, в который, помимо мэра и его заместителей, включены главы районов, руководители всех ДЭУ и начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова — в общей сложности более 20 человек.

«Чат появился в конце прошлой недели по поручению главы. Задумка такая: участник чата, к примеру, едет по улице, видит странный киоск или поврежденный участок дороги и скидывает фото в группу. Глава объяснял, что так можно будет быстрее решать насущные проблемы. Мол, каждый из ответственных руководителей будет понимать, что, раз в чате шеф, шанса на игнор у него нет. Психология», — описал концепцию источник в горадминистрации.

Еще один источник уточнил, что в группу также отправляются отчеты по оперативным поручениям, данным Орловым на совещаниях. «Первые фото-доклады ему уже скидывали. Он отвечал: „Спасибо“. То есть читает сообщения», — рассказал муниципальный служащий. Третий источник URA.RU уточнил, что у Орлова якобы действует негласное правило: на выполнение оперативных задач и рапорты не должно уходить больше суток. Пресс-секретарь главы Вадим Чернопенев обещал предоставить комментарий по теме позднее.

Собеседники отмечают: идея с групповым общением в WhatsApp для «серого дома» не нова. В мэрии давно действует большая сеть чатов — по отраслям и подразделениям.