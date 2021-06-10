В России хотят вести штрафы за нарушение раздельного сбора мусора

В России хотят ужесточить наказание за неправильный сбор мусора Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В России необходимо ввести ответственность для нарушителей режима раздельного сбора мусора. Соответствующее письмо Союз переработчиков пластмасс направил вице-премьеру Виктории Абрамченко.

Согласно документу, управляющие компании, на участках которых не разделяют биологический и неорганический мусор, должны получать штрафы — до 300 тысяч рублей за один вывоз неотсортированных отходов, передают «Известия». Затем эту сумму могут разделить на всех россиян, чьи дома подпадают под контроль УК.

По мнению авторов инициативы, это позволит организовать сортировку отходов в мусорных баках, а значит, и их дальнейшую переработку. В итоге России не придется запрещать одноразовую посуду и упаковку, которая может спровоцировать рост себестоимости товаров. В аппарате Абрамченко сообщили, что направят инициативу союза в профильные ведомства для обсуждения.

Недавно стало известно, что в России планируют ввести запрет на использование цветного пластика, пластиковых соломинок для напитков, одноразовой посуды и ватных палочек. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что кабмин уже готовит соответствующие поправки, передает «Национальная служба новостей». Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил запретить пластиковую тару для пищевых продуктов, воды и пива.