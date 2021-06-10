10 июня 2021
09 июня 2021

В Челябинске полиция задержала экологических активистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, арест, уаз, участковый, задержанный, подъезд, полиция, патрульный автомобиль, задержание
Силовики начали задержания с шести часов утра (фото из архива) Фото:

Силовики задержали двух экологических активистов ранним утром 11 июня в Челябинске. Об этом сообщил URA.RU правозащитник Алексей Московец.

«Наших активистов Валерия Яковенко и Алексея Ногина задержали ранним утром, практически синхронно — с 6:30 до 7:00. Первого уже отпустили, взяв с него объяснение. Ногин до сих пор находится в отделе полиции, сейчас я еду к нему», — рассказал URA.RU Московец.

По его словам, поводом для задержания стали одиночные пикеты на экологическую тематику. «Яковенко провел свой 7 июня возле здания заксобрания. Ногин несколько месяцев назад подавал заявление на массовое пикетирование, а после отказа — уведомление об одиночных пикетах. Их было около десятка, в одном участвовал я. Никаких претензий со стороны полиции не было: к кому-то сотрудники подходили и узнавали, в чем дело. Ко мне даже никто не подошел. Но задержали почему-то Ногина», — пояснил Московец.

Он также выразил удивление, почему Яковенко и Ногина просто не вызвали повесткой, если у силовиков есть какие-то вопросы. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области воздержались от комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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