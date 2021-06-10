В Шадринске подвели итоги первого этапа конкурса на пост мэра

Второй этап конкурса на пост главы Шадринска назначен на 15 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Оба претендента на пост главы Шадринска Курганской области допущены к участию в конкурсе. Такое решение приняла комиссия по итогам проверки представленных кандидатами документов, сообщает мэрия.

«Завершился первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность главы города Шадринска. По итогам проверки комиссия приняла решение утвердить список претендентов, допущенных к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Шадринска в качестве участников конкурса», — говорится в сообщении на официальном сайте муниципалитета.

Члены конкурсной комиссии изучили документы, предоставленные претендентами, и оценили результаты проверки полноты и достоверности сведений. Оба участника конкурса получили уведомления о допуске ко второму этапу.

На пост главы Шадринска претендуют два человека. Это директор Шадринского краеведческого музея им. В.П. Бирюкова, депутат городской думы Светлана Новоселова и врио главы города Антон Мокан. Второй этап конкурса — индивидуальное собеседование — назначен на 15 июня. Окончательное решение о том, кто станет новым мэром, примет по итогам конкурса Шадринская городская дума. Заседание назначено на 17 июня.

В начале апреля экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление об отставке, а позже сложил с себя полномочия секретаря местного отделения «Единой России», сообщало ранее URA.RU. С того времени обязанности мэра временно возложены на первого замглавы Антона Мокана. В начале июня стало известно, что Мокана избрали секретарем Шадринского городского отделения «Единой России».