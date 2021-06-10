10 июня 2021
09 июня 2021

В Шадринске назначили дату выборов мэра

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Виды города. Шадринск , мэрия, администрация города шадринска
Выборы главы Шадринска назначены на 17 июня Фото:

Выборы главы Шадринска Курганской области состоятся 17 июня. В голосовании будут принимать участие депутаты городской думы. Распоряжение о созыве думы опубликовано на сайте муниципалитета.

«Созвать очередное заседание Шадринской городской думы 17 июня 2021 года с повесткой дня: 1. Об избрании главы города Шадринска. 2. Разное», — говорится в документе. Заседание состоится в большом зале городской администрации. Начало — в 13.15.

На пост главы Шадринска претендуют два человека. Это директор Шадринского краеведческого музея им. В.П. Бирюкова, депутат городской думы Светлана Новоселова и врио главы города Антон Мокан. Выборы главы состоятся, если конкурсная комиссия утвердит Мокана и Новоселову в качестве кандидатов. Очередное заседание комиссии назначено на 11 июня.

В начале апреля экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление об отставке, а позже сложил с себя и полномочия секретаря местного отделения «Единой России». С того времени обязанности мэра временно возложены на первого замглавы Антона Мокана. В начале июня стало известно, что Мокана избрали секретарем Шадринского городского отделения «Единой России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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