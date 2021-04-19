В Шадринске раскрыли требования к будущему мэру

Главу Шадринска планируют избрать во второй половине июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Шадринск Курганской области официально объявлен прием документов от желающих стать главой города. Решение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Шадринска приняла городская дума на внеочередном заседании. Объявление о приеме документов опубликовано на сайте муниципалитета.

«Кандидатом на должность главы города Шадринска может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 год, обладающий пассивным избирательным правом, при отсутствии установленных федеральными законами ограничений», — указано в объявлении. Кроме того, на основании международных договоров РФ, новым мэром могут избрать и иностранного гражданина, постоянно проживающего в Шадринске — на тех же условиях, что и гражданина России.

Претендент на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Шадринска должен представить в конкурсную комиссию заявление на участие в конкурсе, анкету, копии документов об образовании, копию трудовой книжки и другие документы. Как и сообщало ранее URA.RU, их будут принимать с 26 апреля по 7 мая. Проверять документы будут до 11 июня, а на 15 июня назначено индивидуальное собеседование. Окончательное решение о том, кто станет новым мэром, примет Шадринская городская дума по итогам конкурса.

Экс-глава Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление об отставке в начале апреля. Позже он сложил с себя и полномочия секретаря местного отделения «Единой России». После отставки Ермишкин решил выдвигаться в Госдуму — он подал документы на участие в предварительном голосовании ЕР.