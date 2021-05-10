В Шадринске назвали имена претендентов на пост мэра

На пост мэра Шадринска претендуют два человека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За пост мэра Шадринска (Курганская область) будут бороться врио главы города Антон Мокан и директор Шадринского краеведческого музея Светлана Новоселова. Об этом 11 мая сообщила пресс-служба городской администрации на своем сайте.

«Заявления на участие в конкурсе и необходимые пакеты документов поступили от двух претендентов. В их числе — директор Шадринского краеведческого музея им. В.П. Бирюкова, депутат Шадринской городской Думы Светлана Новоселова и временно исполняющий полномочия главы города Шадринска Антон Мокан», — рассказали в пресс-службе. Участники могли подать документы с 26 апреля до 7 мая.

В пресс-службе добавили, что конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы Шадринска за 30 дней проверит поданные документы и достоверность представленных сведений. Следующее заседание назначено на 11 июня.

20 апреля стало известно, какие требования предъявляются к будущему мэру Шадринска. В начале апреля бывший глава Шадринска Виктор Ермишкин написал заявление об отставке, а позже сложил с себя и полномочия секретаря местного отделения «Единой России». Также Ермишкин подал документы на участие в предварительном голосовании ЕР перед выборами в Госдуму.