Врио главы Шадринска получил новый статусный пост

Антон Мокан стал секретарем Шадринского городского отделения «Единой России» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Врио главы Шадринска Курганской области Антон Мокан избран секретарем городского отделения «Единой России». Также партийное руководство сменилось в нескольких районах региона. Новых секретарей местных отделений представили на конференции регионального отделения ЕР 5 июня, передает корреспондент URA.RU.

«В некоторых местных отделениях произошли кадровые изменения. Мокан Антон Константинович, исполняющий обязанности главы города Шадринска, избран секретарем Шадринского городского отделения партии», — представил нового секретаря руководитель регионального исполкома партии Родин Вяткин. Исполнительным секретарем этого отделения назначили Татьяну Ершову, которая ранее была специалистом в местном исполкоме. Вяткин отметил, что Шадринское городское отделение является самым многочисленным по количеству членов партии среди местных отделений ЕР.

Глава Половинского района Вадим Меньщиков избран секретарем Половинского местного отделения, а руководитель отдела образования администрации Притобольного района Наталья Севостьянова — секретарем Притобольного местного отделения ЕР. В Каргапольском, Куртамышском, Макушинском и Юргамышском районах поменялись исполнительные секретари.

Первый замглавы Шадринска Антон Мокан исполняет обязанности мэра с начала апреля. Экс-глава города Виктор Ермишкин ушел в отставку по собственному желанию. В середине апреля стало известно, что Ермишкин также написал заявление о добровольном сложении полномочий секретаря городского отделения ЕР.

Об отставке исполнительного секретаря городского отдела партии ЕР в Шадринске Нины Базыльниковой также стало известно в начале апреля. Инсайдеры называли ее одним из самых опытных партийных работников.