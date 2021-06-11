Мостовой выбыл из сборной России перед началом Евро-2020

Андрей Мостовой не примет участия в чемпионате из-за коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой пропустит чемпионат Европы 2020 года. Причиной для этого стал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба сборной России по футболу в своем telegram-канале.

«В заявке сборной России на Евро-2020 произошло изменение в связи с неблагоприятным результатом ПЦР-тестирования Андрея Мостового», — пишет telegram-канал «Сборная России по футболу». Вместо Мостового в чемпионате будет играть защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев.

Чемпионат Европы по футболу начнется 11 июня в Риме с игры сборных Италии и Турции. Матч пройдет на стадионе «Олимпико». Начало в 22:00 по московскому времени, пишет телеканал 360. Действующий чемпионом мира по футболу является сборная Франции, пишет RT.