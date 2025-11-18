Женщин-военнослужащих направляют в штурмовые группы ВСУ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами, сообщили российских силовых структурах. По данным источников, среди женщин-военнослужащих уже зафиксированы первые боевые потери на сумском направлении.

«На сумском направлении командование 71-й оебр начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери», — сказал собеседник агентства. Решение о привлечении женщин к штурмовым операциям связано с острым дефицитом личного состава в украинской армии. Ранее в силовых структурах сообщали о массовых случаях дезертирства в частях ВСУ, что вынуждает командование принимать экстраординарные меры по комплектованию подразделений.

По официальным данным украинской стороны, количество женщин в ВСУ за последние 17 лет увеличилось в 35 раз — с 2 до 70 тысяч человек. Представители украинского командования неоднократно заявляли о необходимости равного привлечения женщин к военной службе, несмотря на сохраняющиеся проблемы с комплектованием частей.

