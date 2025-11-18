ВСУ бросают на штурм женщин
Женщин-военнослужащих направляют в штурмовые группы ВСУ
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами, сообщили российских силовых структурах. По данным источников, среди женщин-военнослужащих уже зафиксированы первые боевые потери на сумском направлении.
«На сумском направлении командование 71-й оебр начало доукомплектовывать штурмовые группы на передовой военнослужащими-женщинами. Среди них подтверждены первые потери», — сказал собеседник агентства. Решение о привлечении женщин к штурмовым операциям связано с острым дефицитом личного состава в украинской армии. Ранее в силовых структурах сообщали о массовых случаях дезертирства в частях ВСУ, что вынуждает командование принимать экстраординарные меры по комплектованию подразделений.
По официальным данным украинской стороны, количество женщин в ВСУ за последние 17 лет увеличилось в 35 раз — с 2 до 70 тысяч человек. Представители украинского командования неоднократно заявляли о необходимости равного привлечения женщин к военной службе, несмотря на сохраняющиеся проблемы с комплектованием частей.
«Национальная служба новостей» сообщала, что на Украине обострилась проблема дезертирства, в связи с чем командование ВСУ разделилось во мнениях: главком Валерий Залужный требует ужесточить наказание за самовольное оставление позиций, в то время как часть офицеров настаивает на первоочередном повышении критериев отбора мобилизованных, указывая на их низкую подготовку, при этом российские военные фиксируют случаи заваривания люков украинской бронетехники для предотвращения побега экипажей.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.