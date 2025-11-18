Россиянин, укрывающийся в консульстве РФ в Австралии, пожаловался на ограничения

Россиянин пожаловался, что ему не разрешают крестить ребенка в консульстве Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Россиянин Семен Бойков, с декабря 2022 года укрывающийся в консульстве России в Австралии, заявил о неприемлемых условиях пребывания в здании диппредставительства. По его словам, они «подобны тюремным». Также Бойков утверждает, что его пытаются «выгнать» из консульства. Об этом сообщает австралийский телеканал ABC.

«Я ни дня не чувствовал себя желанным гостем в этом здании», — заявил Семен Бойков, известный под ником Aussie Cossack («Австралийский казак»), в интервью, его слова передает ABC. Россиянин утверждает, что чувствует себя «запертым» в своей комнате и не может свободно передвигаться по зданию. Ему отказывают в посещениях и не разрешают крестить будущего ребенка в консульстве.

Конфликт обострился после того, как генеральный консул отказал в посещении Бойкова депутату от либертарианцев Джону Раддику. В письме на имя консула Зарины Габиевой тот просил разрешить встречу, но получил отказ из-за «текущих мер безопасности».

