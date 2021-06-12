Задержан замдиректора департамента Минобрнауки РФ

Роман Коровин задержан по делу о крупном мошенничестве (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заместитель главы департамента управления делами Минобрнауки Роман Коровин задержан по делу о крупном мошенничестве. Его подозревают в преступлении, совершенном на прежнем месте работы — в МЧС Тюменской области.

«Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 „Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору“. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.

Коровина задержали по подозрению в преступлении, которое он совершил на предыдущем месте работы в МЧС Тюменской области, сообщает telegram-канал «Brief Незыгарь». Тогда подозреваемый работал под руководством нынешнего директора департамента управления делами тюменского МЧС Евгения Усолова, который тогда был руководителем регионального ГУ «Учебный центр» МЧС.

В Москве 10 июня был арестован начальник отдела проверок деятельности в сфере закупок Минобрнауки РФ Михаил Шерстобитов. Его обвиняют в получении взятки в размере 150 тысяч рублей за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов, сообщает «Национальная служба новостей».