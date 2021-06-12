Задержан замдиректора департамента Минобрнауки РФ

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Пресс-конференция с директором департамента промышленности Саносяном Андреем. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки депутата
Роман Коровин задержан по делу о крупном мошенничестве (архивное фото) Фото:

Заместитель главы департамента управления делами Минобрнауки Роман Коровин задержан по делу о крупном мошенничестве. Его подозревают в преступлении, совершенном на прежнем месте работы — в МЧС Тюменской области.

«Коровин проходит по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 159.2 „Мошенничество при получении выплат, по предварительному сговору“. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает ТАСС со ссылкой на Хорошевский суд Москвы.

Коровина задержали по подозрению в преступлении, которое он совершил на предыдущем месте работы в МЧС Тюменской области, сообщает telegram-канал «Brief Незыгарь». Тогда подозреваемый работал под руководством нынешнего директора департамента управления делами тюменского МЧС Евгения Усолова, который тогда был руководителем регионального ГУ «Учебный центр» МЧС.

В Москве 10 июня был арестован начальник отдела проверок деятельности в сфере закупок Минобрнауки РФ Михаил Шерстобитов. Его обвиняют в получении взятки в размере 150 тысяч рублей за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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