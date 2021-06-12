ВГТРК столкнулась с проблемой при трансляции матча Россия-Бельгия

У Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) возникли проблемы с трансляцией матча в рамках «Евро-2020» Россия — Бельгия. Спустя 10 минут после начала встречи трансляция на сайте «Сморим» прервалась.
«ВГТРК так Хорошо подготовился к трансляциям матча сборной по футболу, что зачистил все левые и спонсорские трансляции и оставил ее только на сайте под издевательским названием „Смотрим“. В итоге сайт висит, никто не может посмотреть матч онлайн. Браво ВГТРК», — написал Telegram-канал «Кстати».
Отмечается, что при попытках открыть трансляцию через браузеры или мобильные приложения возникала серверная ошибка. Технические проблемы удалось устранить лишь к концу первого тайма, передает РБК.
Матч проходит в Санкт-Петербурге. Ранее сборная России объявила стартовый состав команды. С Бельгией играют нападающий и капитан команды Артем Дзюба, вратарь Антон Шунин, защитники Юрий Жирков, Георгий Джикия, Андрей Семенов и Марио Фернандес, полузащитники Дмитрий Баринов, Магомед Оздоев, Далер Кузяев, Александр Головин и Роман Зобнин, передает «
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