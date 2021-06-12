Финансист раскрыл, как обеспечить себя пенсией в 100 тысяч

Для дохода от накоплений в пенсионном возрасте в 100 тысяч рублей необходимо 30-40 миллионов рублей. Чтобы накопить такую сумму, россиянин должен откладывать минимум 12,5 тысяч в месяц. Об этом заявил финансовый советник консалтинговой компании «Богатство» Владимир Верещак.
«При средней доходности рынка в 7 процентов в год и инвестиционном горизонте в 40 лет для накопления 30 миллионов рублей понадобится инвестировать около 12,5 тысячи рублей в месяц. Для накопления 40 миллионов рублей — порядка 16,7 тысячи рублей», — цитирует эксперта агентство «Прайм».
Если в запасе только 20 лет, сумма инвестиций должна увеличиться почти в пять раз — до 60,9 и 81,3 тысячи рублей, отметил Верещак. По словам эксперта, чтобы брать деньги в старости из инвестиционного портфеля без потери покупательной способности ваших средств, нужно ориентироваться на 3-4% в год в долларах США. Это соответствует дивидендной доходности акций и паев надежных компаний и инвестиционных трастов недвижимости.
Ранее стало известно, как увеличить доход после выхода на пенсию. Россиянам советуют планировать пенсию и откладывать заранее. Наименее рискованным инструментом накопления являются банковские депозиты. Чем позже человек начнет откладывать деньги, тем больше должна быть сумма, которая направляется в инвестиции. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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