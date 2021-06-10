Экономист назвал способы увеличить доход после выхода на пенсию

Чтобы повысить доход на пенсии, необходимо заранее позаботиться о дополнительных сбережениях. Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев посоветовал россиянам заняться инвестированием.
«Есть много накопительных инструментов. Чтобы выбрать нужный, надо оценить ваше отношение к риску и желание инвестировать. Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень — это покупка корпоративных и государственных облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции», — рассказал Якушев в эфире с радио Sputnik.
Он отметил, что пенсию необходимо планировать. По его словам, если приступить к формированию сбережений слишком поздно, то придется ежемесячно откладывать заметно большие суммы, чем в том случае, когда впереди еще много времени.
Ранее Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков призвал президента России Владимира Путина обратить внимание на индексацию пенсии для работающих пенсионеров. По мнению Шмакова, необходимо устранить возникшую несправедливость и вернуть недоплаченные суммы, сообщает RT. Также стало известно, что с июня в России начали доплачивать пожилым людям, имеющим право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, если их возраст достиг 80 лет. С первого же месяца после дня рождения такие пенсионеры будут автоматически получать на 6044 рубля больше, передает телеканал 360.
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