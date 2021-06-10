10 июня 2021

Экономист назвал способы увеличить доход после выхода на пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган , пенсионерка, скамейка, лавка, парк, досуг, отдых, пенсия
Экономист рассказал, как повысить доход пенсионеров Фото:

Чтобы повысить доход на пенсии, необходимо заранее позаботиться о дополнительных сбережениях. Заведующий лабораторией пенсионной системы Института социальной политики НИУ ВШЭ Евгений Якушев посоветовал россиянам заняться инвестированием.

«Есть много накопительных инструментов. Чтобы выбрать нужный, надо оценить ваше отношение к риску и желание инвестировать. Наименее рискованным инструментом являются банковские депозиты, но доходность по ним низкая. Следующий уровень — это покупка корпоративных и государственных облигаций. Самым квалифицированным инвесторам стоит вкладываться в акции», — рассказал Якушев в эфире с радио Sputnik.

Он отметил, что пенсию необходимо планировать. По его словам, если приступить к формированию сбережений слишком поздно, то придется ежемесячно откладывать заметно большие суммы, чем в том случае, когда впереди еще много времени.

Ранее Председатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков призвал президента России Владимира Путина обратить внимание на индексацию пенсии для работающих пенсионеров. По мнению Шмакова, необходимо устранить возникшую несправедливость и вернуть недоплаченные суммы, сообщает RT. Также стало известно, что с июня в России начали доплачивать пожилым людям, имеющим право на повышенную фиксированную выплату к пенсии, если их возраст достиг 80 лет. С первого же месяца после дня рождения такие пенсионеры будут автоматически получать на 6044 рубля больше, передает телеканал 360.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...