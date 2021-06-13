В аварии пострадали 10 человек Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Ленинградской области в результате ДТП перевернулся экскурсионный автобус. По предварительной информации, в аварии пострадали 10 человек.

«Десять человек пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса в Ленинградской области», — сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти. ДТП произошло в районе деревни Верхние Мандроги. О погибших в аварии не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели. Предварительно в автобусе на момент аварии находилось 45 человек.