В Ленинградской области перевернулся автобус. Есть пострадавшие

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Клипарт по теме Знак аварийной остановки. Москва, знак аварийной остановки, дтп
В аварии пострадали 10 человек Фото:

В Ленинградской области в результате ДТП перевернулся экскурсионный автобус. По предварительной информации, в аварии пострадали 10 человек.

«Десять человек пострадали при опрокидывании экскурсионного автобуса в Ленинградской области», — сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти. ДТП произошло в районе деревни Верхние Мандроги. О погибших в аварии не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели. Предварительно в автобусе на момент аварии находилось 45 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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