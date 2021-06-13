Дерипаска проиграл суд по отмене санкций против себя

Олег Дерипаска проиграл суд министерству финансов США. Российский олигарх требовал отменить введенные против него санкции.
«Судья федерального окружного суда по округу Колумбия (США) Амит Мехта закрыл дело. Это решение может быть обжаловано в вышестоящем суде», — сообщает РИА «Новости».
В своем иске Дерипаска заявлял, что минфин США, введя против него санкции, превысил свои полномочия. Однако суд отверг аргументы адвокатов Дерипаски, которые называли включение его в список санкций волюнтаристским, и не согласился с тем, что права российского бизнесмена на должное рассмотрение процесса были нарушены.
В черный список Дерипаска и контролируемые им компании попали в апреле 2018 года, напоминает Деловое издание «Взгляд». Иск в федеральный суд Вашингтона к министерству финансов США Дерипаска подал в марте 2019 года. Россиянин заявил, что его преследуют незаконно и потребовал снять с него санкции. По словам Дерипаски, из-за санкций он потерял 7,5 миллиарда долларов.
В феврале 2020 года в управлении по контролю за иностранными активами минфина США обосновали наложенные на Дерипаску санкции. Одной из причин стало то, что, согласно неким сообщениям, источник которых не указан, Дерипаска в 2016 году «был идентифицирован как одно из лиц, которые владеют активами и отмывают денежные средства в интересах президента России Владимира Путина». Сам Дерипаска назвал эти обвинения «полным бредом».
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