13 июня 2021
12 июня 2021
11 июня 2021

Что запрещено и что разрешено во время карантина в ХМАО. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Власти ХМАО ужесточили карантинные меры Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО ужесточили карантинные меры из-за роста количества заболевших коронавирусом в регионе. Тем самым, в регионе возвращаются к прошлым запретам. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов и разрешений, которые действуют в ХМАО.

В ХМАО запрещено:

  • Гражданам 65+, гражданам с хроническими заболеваниями (за исключением трудоустроенных и (или) прошедших вакцинацию от COVID-19) покидать место жительства (пребывания) без особой надобности. Исключение составляют трудоустроенные и (или) прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции граждане;
  • Жителям ХМАО, находившимся в отпусках за пределами региона, выходить на работу без справки либо об отсутствии COVID-19, либо о наличии антител класса G (IgG), либо о вакцинации от коронавируса;
  • Руководителям — согласовывать командировки сотрудникам, которые не привиты от COVID-19;
  • Подросткам до 14 лет — посещать торговые центры, развлекательные заведения и общепит без сопровождения родителей;
  • С 16 июня — проводить массовые мероприятия с участием больше 20 человек, включая организаторов.
  • На торжественной церемонии бракосочетания может одновременно находиться лишь восемь человек, включая регистратора и фотографа.
  • Деятельность детских игровых комнат, досуговых и развлекательных центров, а также курение кальяна;
  • Находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора;
  • Работать развлекательным и досуговым центрам (за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест);

Разрешено:

  • Круглосуточное осуществление деятельности организаций общественного питания;
  • Проводить концерты в закрытых залах, филармониях, органных залах с учетом заполняемости залов не более 50%;
  • Работать организациям культуры (при условии наполненности зала не больше 50%);
  • Проводить выпускные в школах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за ухудшения эпидемиологической обстановки могут вернуть ограничения для общепита по примеру Москвы. Ранее в столице запретили кафе, барам и ресторанам работать в ночное время с 23 часов до 6 утра.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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