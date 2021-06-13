Власти ХМАО ужесточили карантинные меры Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти ХМАО ужесточили карантинные меры из-за роста количества заболевших коронавирусом в регионе. Тем самым, в регионе возвращаются к прошлым запретам. В связи с этим URA.RU подготовило актуальный список запретов и разрешений, которые действуют в ХМАО.

В ХМАО запрещено:

Гражданам 65+, гражданам с хроническими заболеваниями (за исключением трудоустроенных и (или) прошедших вакцинацию от COVID-19) покидать место жительства (пребывания) без особой надобности. Исключение составляют трудоустроенные и (или) прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции граждане;

Жителям ХМАО, находившимся в отпусках за пределами региона, выходить на работу без справки либо об отсутствии COVID-19, либо о наличии антител класса G (IgG), либо о вакцинации от коронавируса;

Руководителям — согласовывать командировки сотрудникам, которые не привиты от COVID-19;

Подросткам до 14 лет — посещать торговые центры, развлекательные заведения и общепит без сопровождения родителей;

С 16 июня — проводить массовые мероприятия с участием больше 20 человек, включая организаторов.

На торжественной церемонии бракосочетания может одновременно находиться лишь восемь человек, включая регистратора и фотографа.

Деятельность детских игровых комнат, досуговых и развлекательных центров, а также курение кальяна;

Находиться в общественных местах и общественном транспорте без медицинской маски или респиратора;

Работать развлекательным и досуговым центрам (за исключением кинотеатров при условии заполняемости не более 50% мест);

Разрешено:

Круглосуточное осуществление деятельности организаций общественного питания;

Проводить концерты в закрытых залах, филармониях, органных залах с учетом заполняемости залов не более 50%;

Работать организациям культуры (при условии наполненности зала не больше 50%);

Проводить выпускные в школах.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за ухудшения эпидемиологической обстановки могут вернуть ограничения для общепита по примеру Москвы. Ранее в столице запретили кафе, барам и ресторанам работать в ночное время с 23 часов до 6 утра.