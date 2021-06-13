Инсайд: ресторанам и барам ХМАО готовят ограничения, как в Москве

Кафе и ресторанам в ХМАО могут вновь запретить работать ночью Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО из-за ухудшения эпидемиологической обстановки могут вернуть ограничения для общепита по примеру Москвы. Ранее в столице запретили кафе, барам и ресторанам работать в ночное время с 23 часов до 6 утра. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из нижневартовского кафе.

«Я ездил в Нижневартовский отдел Роспотребнадзора и там сотрудники мне сказали, что нужно готовиться к возвращению ограничений. В ближайшее время вновь запретят работать общепиту ночью. Это из-за того, что заболевших становится больше, поэтому, скорее всего, и примут такое решение», — сказал хозяин заведения.

В Роспотребнадзоре по ХМАО корреспонденту URA.RU сообщили, что дальнейшие смягчение или ужесточение ковидных мер будут приниматься исходя из эпидобстановки. «Этого никто не может знать, все зависит от того, как будет развиваться эпидситуация. Пока те ограничения, которые предусмотрены последним постановлением, никто не оценил, так как их только приняли. Если этих мер будет недостаточно, то тогда будем думать, какие меры вводить еще», — прокомментировала агентству заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по ХМАО Инна Кудрявцева.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова ужесточила карантин в регионе. Это решение связано с увеличением количества случаев заболеваемости коронавирусом. Теперь подросткам до 14 лет нельзя посещать торговые центры, развлекательные заведения и общепит без сопровождения родителей. Кроме того, запрещено проводить массовых мероприятий с участием больше 20 человек, включая организаторов, а на свадьбах в ЗАГСах должно быть не более восьми человек.