Депутат Нилов оскорбил Милохина и Моргенштерна. «Моральные уроды»

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Пленарное заседание Государственной Думы. Москва, портрет, нилов ярослав
Депутат Ярослав Нилов отозвался о творчестве Милохина и Моргенштерна Фото:

Блогер Даня Милохин и рэпер Алишер Моргенштерн являются моральными уродами. Так депутат Госдумы Ярослав Нилов отреагировал на участие молодых артистов в рекламных кампаниях «Сбербанка» и «Альфа-банка».

«Мы часто призываем бизнес к социальной ответственности. Не надо ли призвать банки к морально-этической ответственности? От бешеной прибыли даже в тяжелые пандемийные времена происходит какой-то кураж. То „Альфа“, то Сбербанк делают своим лицом моральных уродов. Как вам такая хайп-политика?» — задался вопросом Нилов на заседании Госдумы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которая выступала с докладом перед Госдумой, согласилась, что продвижение кредитных учреждений в медиа нужно регулировать. По ее мнению, желание получить прибыль у банков выше, чем этические и моральные стандарты. «Не знаю, надо ли регулировать, кого привлекают банки для рекламы, наверное, действуют в рамках законодательства, но вопрос требует обсуждения», — согласилась с Ниловым Набиуллина.

Ранее блогер Милохин начал сотрудничать со Сбером. В Instargam его раскритиковал экс-депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша, приложив фото блогера в женской одежде. А рэпер Моргенштерн стал директором по работе с молодежью в «Альфа-банке». Свое трудоустройство артист анонсировал скандальным рекламным клипом банка, пишет «Царьград». Позже выяснилось, что и работа Моргенштерна в кредитном учреждении была частью рекламной кампании.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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