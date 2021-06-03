Игорь Ракша недоволен падением нравственности среди молодежи Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Экс-депутат гордумы Тюмени Игорь Ракша раскритиковал сотрудничество Сбера с блогером Даней Милохиным. Об этом бывший народный избранник написал в Instagram, приложив фото блогера в женской одежде.

«Лицо Сбера на ПМЭФ (Петербургский международный экономический форум проходит в 2021 году со 2 по 5 июня — прим. ред.) — их милая звезда Милохин. И вы ещё храните там свои деньги?» — возмутился Ракша. Подписчики экс-депутата в целом поддержали его негодование. «Срамота», — написал пользователь с ником sergioshow. «Какое лицо — такой и банк», — прокомментировала подписчица sonchita2015.

В разговоре с URA.RU Ракша признался, что его беспокоит падение нравственности в молодежной среде. «Понятно, что банк преследует коммерческие цели, приглашая самых рейтинговых блогеров. Но мы получим окончательное падение нравственности наших детей. Сбер вообще-то государственный банк — куда смотрит государство?!», — задался вопросом экс-депутат. Агентство направило в Сбер запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в соцсетях резко раскритиковали появление блогера на форуме. Многие уверены, что Милохину не место на подобных мероприятиях.

Фото: Instagram Игоря Ракши