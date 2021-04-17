«Альфа-Банк» отрекся от Моргенштерна

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Моргенштерн никогда не был сотрудником «Альфа-Банка», сообщили в банке Фото:

«Альфа-Банк» отказался считать рэпера Алишера Моргенштерна своим сотрудником. Заявления о работе Моргенштерна в финорганизации были рекламным трюком. Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Новость, что он сотрудник — не более чем рекламный ход. Он не является нашим сотрудником», — заявили РБК в пресс-службе банка. В марте «Альфа-банк» уверял, что Моргенштерн принят в банк на должность директора по работе с молодежью.

Ранее на Моргенштерна завели административное дело. Его подозревают в пропаганде наркотиков из-за нескольких клипов на YouTube. Адвокат артиста Сергей Жорин при этом заверил, что в творчестве Моргенштерна нет рекламы запрещенных веществ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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