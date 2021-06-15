Владимир Путин встретится с Джо Байденом в Швейцарии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Опубликовано фото места, в котором встретятся 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, сделанное из космоса. Данный снимок появился в Twitter Роскосмоса.

«Российский спутник дистанционного зондирования Земли „Ресурс-П“ сфотографировал из космоса усадьбу Ла-Гранж», — говорится в сообщении ведомства. На снимке видна территория усадьбы и прилегающие строения.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Они обсудят различные темы из мировой повестки, передает «Общественное телевидение России».

Российский спутник дистанционного зондирования Земли #РесурсП сфотографировал из космоса усадьбу Ла-Гранж ????



16 июня там должна пройти встреча Президента РФ Владимира Путина и главы США Джо Байдена. pic.twitter.com/j8JJUhtFvl — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 15, 2021