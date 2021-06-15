Роскосмос опубликовал снимок места встречи Путина и Байдена. Фото

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Владимир Путин встретится с Джо Байденом в Швейцарии Фото:
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Опубликовано фото места, в котором встретятся 16 июня президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден, сделанное из космоса. Данный снимок появился в Twitter Роскосмоса.

«Российский спутник дистанционного зондирования Земли „Ресурс-П“ сфотографировал из космоса усадьбу Ла-Гранж», — говорится в сообщении ведомства. На снимке видна территория усадьбы и прилегающие строения.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся на вилле Ла-Гранж в Женеве 16 июня. Они обсудят различные темы из мировой повестки, передает «Общественное телевидение России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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