В Кремле озвучили план встречи Путина и Байдена

Путин поедет на встречу с Байденом вместе с главой МИД РФ Сергеем Лавровым Фото: Официальный сайт Президента РФ

Встреча президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена в Швейцарии будет состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с перерывом на чай-кофе. Такие детали саммита озвучил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Встреча Путина и Байдена пройдет в Женеве на вилле «Ла Гранж» 16 июня. В российскую делегацию войдут Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, посол РФ в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Сначала на виллу приедет Путин, которого встретит президент Швейцарии Ги Пармелен, затем приедет Байден. После совместного фото лидеры стран пройдут в библиотеку и начнут переговоры.

«Первое — это беседа в узком составе, потом — переговоры в расширенном составе, которые будут иметь продолжение. Небольшой перерыв на чай-кофе. После этого стороны организуют каждая для своего президента пресс-конференцию, и на этом саммит завершается», — приводит РИА «Новости» слова Ушакова. Помощник президента уточнил, что у Путина и Байдена будет возможность поговорить тет-а-тет, если они этого захотят.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США консультировался с экспертами по России перед встречей с Путиным. Они посоветовали Байдену не давать российскому лидеру возможности «отодвинуть на второй план» итоги переговоров. Ожидается, что Путин и Байден обсудят Украину, Сирию, проект «Северный поток-2», а также кибербезопасность, пишет агентство Nation News. Сам Путин рассчитывает на восстановления личных контактов с США и налаживания диалога по общим направлениям.