Новый собственник собирается оставить производственную базу завода Фото: Анна Майорова © URA.RU

Металлургический холдинг «Акрон» планирует выкупить завод нефтяных погружных насосов «Алмаз» из Радужного (ХМАО), владельцем которого является югорский олигарх Андрей Копайгора, находящийся сейчас под следствием. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству предприятия.

«Холдинг „Акрон“ — это металлурги, они заинтересованы в расширении бизнеса. Но вероятно, что сделка будет проведена после того, как завершится процедура банкротства завода», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник агентства из мэрии Радужного подтвердил информацию о выкупе предприятия. «В город уже приезжало руководство холдинга. Они планируют оставить все производство, сохранить рабочие места, что для нас самое главное в этой истории», — сообщил инсайдер.

Главный инженер «Алмаза» Юрий Юкин в разговоре с URA.RU заявил, что не владеет информацией о смене собственников: «Этим сейчас занимается конкурсный управляющий предприятия. Мы находимся в конкурсном производстве. Ориентировочно, все процедуры банкротства должны завершиться в августе». В пресс-службу холдинга «Акрон» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что работники завода «Алмаз» начали получать уведомления о предстоящих увольнениях в связи с банкротством предприятия. Предприниматель Андрей Копайгора, который считается бенефициаром организации, находится под следствием по ряду обвинений.