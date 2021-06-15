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В ХМАО выкупают завод олигарха, находящегося под следствием. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача тысячного электровоза 2ЭС6 «Синара» Российским железным дорогам на заводе «Уральские локомотивы». Свердловская область, Верхняя Пышма, уральские локомотивы, конвейер, сборка, завод, цех, производство
Новый собственник собирается оставить производственную базу завода Фото:

Металлургический холдинг «Акрон» планирует выкупить завод нефтяных погружных насосов «Алмаз» из Радужного (ХМАО), владельцем которого является югорский олигарх Андрей Копайгора, находящийся сейчас под следствием. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству предприятия.

«Холдинг „Акрон“ — это металлурги, они заинтересованы в расширении бизнеса. Но вероятно, что сделка будет проведена после того, как завершится процедура банкротства завода», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник агентства из мэрии Радужного подтвердил информацию о выкупе предприятия. «В город уже приезжало руководство холдинга. Они планируют оставить все производство, сохранить рабочие места, что для нас самое главное в этой истории», — сообщил инсайдер.

Главный инженер «Алмаза» Юрий Юкин в разговоре с URA.RU заявил, что не владеет информацией о смене собственников: «Этим сейчас занимается конкурсный управляющий предприятия. Мы находимся в конкурсном производстве. Ориентировочно, все процедуры банкротства должны завершиться в августе». В пресс-службу холдинга «Акрон» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что работники завода «Алмаз» начали получать уведомления о предстоящих увольнениях в связи с банкротством предприятия. Предприниматель Андрей Копайгора, который считается бенефициаром организации, находится под следствием по ряду обвинений.

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