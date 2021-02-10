Совместное имущество Андрея и Елены Копайгоры стало причиной для возбуждения уголовного дела Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Арест и уголовное дело влиятельного бизнесмена из ХМАО Андрея Копайгоры связаны с ущемлением интересов его жены Елены Копайгоры из-за продажи доли завода «Алмаз» в городе Радужный. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Копайгора уже два года назад понимал, что для его бизнес-империи наступают тяжелые времена, поэтому пытался защитить свои активы. Чтобы сохранить завод „Алмаз“, который выпускает погружные нефтяные насосы, он за бесценок продал свою долю в 52 процента выходцу из „Сургутнефтегаза“ — Карглаш Контрабаевой. Однако спустя время между ними возникли напряженные отношения. Жена Копайгоры пыталась вернуть этот актив, апеллируя к тому, что сделка по передаче имущества была совершена без ее согласия, а она тоже являлась собственницей предприятия, поскольку оно было нажито в браке. В итоге, ситуация закончилась возбуждением уголовного дела на Копайгору по статье покушение на мошенничество в особо крупном размере», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе УМВД ХМАО отказываются от оглашения персональных данных, но на сайте окружной полиции опубликован пресс-релиз, который описывает произошедшую ситуацию. «Злоумышленник продавал долю размером 52% в уставном капитале общества по существенно низкой цене — около 36 000 рублей, при фактической стоимости более 217 миллионов рублей. Судом данная сделка была признана недействительной… 53-летний мужчина путем обмана пытался совершить действия, направленные на хищение денежных средств своей супруги, которой по закону принадлежит 26% доли уставного капитала предприятия, что составляет более 108 миллионов рублей», — говорится в релизе окружной полиции. Телефоны самого предпринимателя и его супруги выключены.

Ранее URA.RU сообщало, что сургутским городским судом Копайгора арестован на два месяца. Он проходит обвиняемым по нескольким преступным эпизодам, общий ущерб для потерпевших оценивается в миллиард рублей.