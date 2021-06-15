В мэрию Якутска нагрянули силовики

Сотрудники силовых структур проводят обыски в подведомственных учреждениях окружной администрации Якутска. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что проверки связаны с финансовыми нарушениями, которые были выявлены 10 июня специалистом-ревизором Управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Якутии. «В ходе проверки выявлены финансовые нарушения при выполнении трех муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети, заключенных между МКУ „Главстрой“ и подрядной организацией», — сообщили в администрации.
На днях обыски проходили в администрации Нижнесергинского муниципального района Свердловской области. Источники URA.RU сообщали, что визит силовиков связан с уголовным делом о превышении местными чиновниками своих полномочий.
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