В мэрии свердловского города проходят обыски

Следователи подозревают чиновников в превышении полномочий Фото: wikimedia.org/Andrey Stenin

В администрации Нижних Серег 9 июня прошли обыски. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, следователи СК при поддержке оперативников из регионального ФСБ искали доказательства по уголовному делу о превышении местными чиновниками своих полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, с июля 2007 года по декабрь 2020 года в нарушение действующего законодательства чиновники предоставляли в аренду индивидуальному предпринимателю Сергею Постику полигон для размещения твердых бытовых отходов (ТБО).

Источник в силовых структурах сообщил, что «целью обысков является получение документальных материалов, подтверждающих дополнительные эпизоды противоправной деятельности сотрудников администрации Нижних Серг, а также указывающих на конкретных лиц, причастных к ней». По оценкам ГКУ СО «Нижне-Сергинское лесничество», размер вреда, нанесённый лесному фонду от действий чиновников, составляет более 1 миллиарда рублей. На момент публикации в пресс-службе следственного управления СК по Свердловской области от комментариев воздержались. Как писало URA.RU, следователи возбудили уголовное дело в отношении городских властей по вышеупомянутому факту.