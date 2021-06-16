В Москве и области вводят обязательную вакцинацию от COVID

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Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, спутник, укол, вакцина, вакцинация, коронавирус, ковид, спутник v, гам-ковид-вак, гам ковид вак
Главный санврач Москвы поручила привить хотя бы 60% работающего населения Фото:

В Москве и Московской области стартует обязательная вакцинация от коронавируса. Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала вакцинировать более половины работающего населения. Такое же решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Постановляю организовать проведение профилактических прививок вакцины от коронавирусной инфекции не менее 60% работников, сотрудников», — говорится в тексте указа Андреевой, опубликованного на сайте московского Роспотребнадзора. До 15 июля поручено организовать вакцинацию первым компонентом вакцины, до 15 августа — вторым.

«Московская область объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан», — пишет ТАСС со ссылкой на указ Воробьева. Решение губернатор принял после введения аналогичных мер в Москве.

Также главный санитарный врач Москвы поручила усилить информационную работу с членами трудовых коллективов касательно мер защиты от COVID. Особенный акцент Андреева поручила делать на вакцинацию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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