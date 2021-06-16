Глава Сургута отреагировал на смерть своего заместителя

Глава Сургута Андрей Филатов выразил соболезнования по поводу смерти вице-мэра Сергея Полукеева Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургута Андрей Филатов выразил соболезнования семье и близким своего заместителя — Сергея Полукеева, который скончался в сургутской окружной клинической больнице 17 июня. Об этом URA.RU сообщил сам мэр.

«Это огромная потеря для всех нас и для меня лично. Сергей Михайлович с первых дней работы влился в команду, проявил себя как человек дела и профессионал высочайшего уровня. Он был добрым, деятельным, отзывчивым товарищем для всех нас. От себя лично и от всего коллектива администрации города выражаю соболезнования родным и близким Сергея Полукеева, все что возможно с нашей стороны, будет сделано, вся возможная поддержка в этот трагический момент для его семьи будет оказана», — сообщил Филатов. Он также добавил, что вопрос с датой похорон пока уточняется.

Источник URA.RU, близкий к мэрии, сообщил, что у Полукеева в последнее время отмечался болезненный вид. «Многие, кто давно его не видел, отмечали, что он заметно похудел. Хотя он сам окружающим старался не рассказывать о проблемах со здоровьем, бодрился, достаточно энергично взялся за работу. Но к сожалению болезнь взяла свое. С коронавирусом это никак не связано», — сообщил инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что Полукеев приступил к работе в качестве заместителя главы Сургута 26 мая. За время своей карьеры он успел поработать вице-губернатором ХМАО, а также директором департамента имущественных и земельных отношений мэрии Сургута.