Бывший вице-губернатор ХМАО решил продолжить карьеру чиновника

У нового замглавы Сургута Сергея Полукеева уже есть опыт работы в мэрии Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Бывший вице-губернатор ХМАО Сергей Полукеев займет пост заместителя главы Сургута по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Ожидается, что в течение дня [глава Сургута Андрей] Филатов подпишет распоряжение о назначении Полукеева на пост своего зама. Экс-чиновника в последнее время часто видели в мэрии, он принимал участие в совещаниях с участием коммунальщиков», — сообщил инсайдер.

Сам Полукеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении массовых коммуникаций Сургута пока не подтверждают информацию о назначении экс-чиновника окружного правительства. Полукеев работал в окружном правительстве, где курировал сферу недропользования и несырьевого сектора экономики. Также он имеет опыт работы в мэрии Сургута на посту директора департамента имущественных и земельных отношений.

Ранее URA.RU сообщало, что пост заместителя главы Сургута по ЖКХ оставил Николай Кривцов. Он заявлял о том, что не чувствует себя своим в новой команде городской администрации.