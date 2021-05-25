25 мая 2021
24 мая 2021
22 мая 2021

Бывший вице-губернатор ХМАО решил продолжить карьеру чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник. Сургут, полукеев сергей
У нового замглавы Сургута Сергея Полукеева уже есть опыт работы в мэрии Фото:

Бывший вице-губернатор ХМАО Сергей Полукеев займет пост заместителя главы Сургута по ЖКХ. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«Ожидается, что в течение дня [глава Сургута Андрей] Филатов подпишет распоряжение о назначении Полукеева на пост своего зама. Экс-чиновника в последнее время часто видели в мэрии, он принимал участие в совещаниях с участием коммунальщиков», — сообщил инсайдер.

Сам Полукеев не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. В управлении массовых коммуникаций Сургута пока не подтверждают информацию о назначении экс-чиновника окружного правительства. Полукеев работал в окружном правительстве, где курировал сферу недропользования и несырьевого сектора экономики. Также он имеет опыт работы в мэрии Сургута на посту директора департамента имущественных и земельных отношений.

Ранее URA.RU сообщало, что пост заместителя главы Сургута по ЖКХ оставил Николай Кривцов. Он заявлял о том, что не чувствует себя своим в новой команде городской администрации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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