Opera заявила о прекращении поддержки своего VPN в России

Компания Opera приостановила поддержку сервиса VPN в своих браузерах в России. Об этом рассказала старший менеджер по связям с общественностью компании Opera Юлия Синдзелорц.
«Компания Opera стремится предоставить своим российским пользователям превосходный опыт использования браузеров. Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории РФ в той форме, в которой она оказывалась ранее», — цитирует Синдзелорц ТАСС. Такие меры помогут компании сохранять приверженность конфиденциальности и безопасности пользователей, а также предоставлять лучшие продукты.
«Компания Opera уже сегодня защищает конфиденциальность пользователей, предлагая защиту от отслеживания, DNS поверх https и блокировку вредоносных сайтов. Opera готова к открытому диалогу о безопасности пользователей в интернете», — сказала Синдзелорц.
Роскомнадзор 17 июня сообщил, что ограничивает работу сервисов VyprVPN и Opera VPN в России. Это произошло из-за угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту, пишет Nation News.
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