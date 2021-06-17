Opera заявила о прекращении поддержки своего VPN в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноутбук, деньги, интернет покупки. Москва, ноутбук, интернет, сеть, клавиатура, работа, покупки, всемирная сеть, компьютер, деньги, работа в офисе, руки, удаленка
Opera приостановила поддержку VPN в России Фото:

Компания Opera приостановила поддержку сервиса VPN в своих браузерах в России. Об этом рассказала старший менеджер по связям с общественностью компании Opera Юлия Синдзелорц.

«Компания Opera стремится предоставить своим российским пользователям превосходный опыт использования браузеров. Мы решили приостановить поддержку сервисов VPN в наших браузерах на территории РФ в той форме, в которой она оказывалась ранее», — цитирует Синдзелорц ТАСС. Такие меры помогут компании сохранять приверженность конфиденциальности и безопасности пользователей, а также предоставлять лучшие продукты.

«Компания Opera уже сегодня защищает конфиденциальность пользователей, предлагая защиту от отслеживания, DNS поверх https и блокировку вредоносных сайтов. Opera готова к открытому диалогу о безопасности пользователей в интернете», — сказала Синдзелорц.

Роскомнадзор 17 июня сообщил, что ограничивает работу сервисов VyprVPN и Opera VPN в России. Это произошло из-за угрозы обхода ограничений доступа к запрещенному контенту, пишет Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...