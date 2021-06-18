Евгений Пригожин потребовал снять с него санкции США

Евгений Пригожин заявил, что санкции США нарушают его права и свободы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал заявление о снятии с него санкций в министерство финансов США. Он отметил, что ограничения были введены необоснованно, на основании действий, нарушающих конституционные принципы.

«Сегодня, 18 июня, Евгений Викторович Пригожин обратился в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) с заявлением о снятии с него санкций (удалении заявителя из списка специально обозначенных лиц)», — сообщила пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» на своей странице в социальных сетях. Бизнесмен также потребовал предоставить ему и его адвокатам материалы административного дела, на основании которых он был включен в санкционный список.

Пригожин был включен в санкционный список США в 2016 году в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. В заявлении бизнесмен указал, что санкции против него введены необоснованно. По его мнению, власти США превысили полномочия, а их действия нарушили конституционные принципы. Пригожин также указал, что ограничения нарушают его права и свободы, и попросил в кратчайшие сроки исключить его из санкционного списка.

В декабре 2020 года бизнесмен уже пытался оспорить персональные санкции со стороны Евросоюза. Как сообщала пресс-служба компании «Конкорд», в санкционном списке был нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов Евросоюза. В заявлении Пригожин также указывал на злоупотребление властью при оценке доказательной базы, сообщает телеканал 360.