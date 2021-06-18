Собянин ввел в Москве новые правила жизни из-за коронавируса

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Оцепление Красной Площади 9 мая. Москва, красный флаг, бессмертный полк, москва, масочный режим
Ограничения из-за новой волны коронавируса в Москве коснутся разных сфер Фото:

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в столице. Об этом он сообщил на своем сайте.

«Действующие ограничения по коронавирусу в Москве продлены до 29 июня», — следует из указа мэра Москвы.

  • Будут организованы точки общепита, свободные от ковида. Собянин назвал такую меру экспериментом, которые будет проведен в полутора-двух десятках ресторанов. Таким заведениям можно будет работать без ковид-ограничений;
  • в «бесковидных» ресторанах будут вакцинированы 100% сотрудников. Допускаются посетители, прошедшие вакцинацию или перенесшие коронавирус и имеющие антитела. Для детей будет сделано исключение. Однако подросткам до 18 лет вход будет разрешен только в сопровождении взрослых;
  • с 18 июня массовые мероприятия будут ограничены до 1000 человек;
  • театры и кино будут работать, однако проведение массовых зрелищных мероприятий на время будет приостановлено;
  • танцполы и фан-зоны для болельщиков будут закрыты;
  • будут закрыты также детские игровые комнаты и детские площадки в парках. Ограничение ведено на десять дней.

На совещании координационного штаба с премьер-министром Михаилом Мишустиным мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что новый всплеск заболеваемости оказался для властей неожиданным, поскольку более 60% москвичей или переболели, или сделали прививки. Пользователи социальных сетей уже высмеяли предыдущие заявления столичных властей о победе над вирусом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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