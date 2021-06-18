Собянин ввел в Москве новые правила жизни из-за коронавируса

Ограничения из-за новой волны коронавируса в Москве коснутся разных сфер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в столице. Об этом он сообщил на своем сайте.

«Действующие ограничения по коронавирусу в Москве продлены до 29 июня», — следует из указа мэра Москвы.

Будут организованы точки общепита, свободные от ковида. Собянин назвал такую меру экспериментом, которые будет проведен в полутора-двух десятках ресторанов. Таким заведениям можно будет работать без ковид-ограничений;

в «бесковидных» ресторанах будут вакцинированы 100% сотрудников. Допускаются посетители, прошедшие вакцинацию или перенесшие коронавирус и имеющие антитела. Для детей будет сделано исключение. Однако подросткам до 18 лет вход будет разрешен только в сопровождении взрослых;

с 18 июня массовые мероприятия будут ограничены до 1000 человек;

театры и кино будут работать, однако проведение массовых зрелищных мероприятий на время будет приостановлено;

танцполы и фан-зоны для болельщиков будут закрыты;

будут закрыты также детские игровые комнаты и детские площадки в парках. Ограничение ведено на десять дней.

На совещании координационного штаба с премьер-министром Михаилом Мишустиным мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что новый всплеск заболеваемости оказался для властей неожиданным, поскольку более 60% москвичей или переболели, или сделали прививки. Пользователи социальных сетей уже высмеяли предыдущие заявления столичных властей о победе над вирусом.