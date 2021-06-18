Ростуризм рекомендовал перенести туры в Крым из-за наводнения

Ростуризм призвал перенести экскурсии в Крыму, а всем туроператорам порекомендовал предупреждать клиентов о неблагоприятных погодных условиях в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ростуризм рекомендует туроператорам, реализующим туры в Крым, предупреждать своих клиентов о неблагоприятных погодных условиях. Российским туристам, планирующим посещение полуострова или уже находящимся в Крыму — следить за метеосводками и соблюдать меры личной безопасности», — передает сообщение РИА «Новости». Также в ведомстве порекомендовали перенести экскурсии на более благоприятный период.
Ранее власти региона ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. По данным мэра Ялты Янины Павленко, потоп стал сильнейшим за последние 100 лет. Из-за природного катаклизма станция скорой помощи в курортном городе была заблокирована, пишет RT. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в Ялте во время наводнения погиб молодой человек. Число пострадавших в результате подтопления из-за сильных дождей в Крыму достигло 11 человек, передает «Национальная служба новостей».
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