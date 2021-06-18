Власти Крыма сообщили о первом погибшем во время наводнения

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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Потоп в Ялте стал сильнейшим за последние сто лет Фото:

В Ялте во время наводнения погиб молодой человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«К сожалению, в Ялте погиб один человек 1995 года рождения», — написал Аксенов на своей странице в Facebook. Он уточнил, что это первая смерть, связанная с наводнением в Крыму. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Власти ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. По данным мэра Ялты Янины Павленко, этот потоп стал сильнейшим за последние 100 лет. Из-за природного катаклизма станция скорой помощи в курортном городе была заблокирована, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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