Власти Крыма сообщили о первом погибшем во время наводнения

В Ялте во время наводнения погиб молодой человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«К сожалению, в Ялте погиб один человек 1995 года рождения», — написал Аксенов на своей странице в Facebook. Он уточнил, что это первая смерть, связанная с наводнением в Крыму. Глава республики выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Власти ввели режим ЧС в Ялте, Керчи, Феодосии и Кировском районе. По данным мэра Ялты Янины Павленко, этот потоп стал сильнейшим за последние 100 лет. Из-за природного катаклизма станция скорой помощи в курортном городе была заблокирована, пишет RT.
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