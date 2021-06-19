На проблемы с едой пожаловался пациент Белозерской ЦРБ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Курганской области рассказала, что детей, которые лечатся в больнице Белозерского района (Курганская область), по ее мнению, плохо кормят. Об это она сообщила в местных группах в соцсетях.

«Вот такие „вкусные и питательные“ обеды дают детям в Белозерской ЦРБ», — указано в сообщении анонимного пользователя в группе соцсети «ВКонтакте» «Курган Курганские.ру». К посту было прикреплено видео обеда, который не понравился автору ролика.

Пользователи соцсетей по-разному отнеслись к качеству еды. «Это больница, а не кафе», — оправдала работников столовой в комментариях к посту пользователь Марина Шевцова. «Ужас, самих поваров бы этим накормить», — написал там же пользователь Игорь Еланцев.

На обращение ответили представители областного депздрава. «Меню в ГБУ „Белозерская ЦРБ“ составляется в соответствии с требованиями санитарно-гигиенических норм. Контроль за соблюдением технологии и качества приготовления пищи осуществляют медицинская сестра диетическая и заместитель руководителя ГБУ „Белозерская ЦРБ“ по медицинской части», — объяснили в ведомстве. В департаменте отметили, что в больнице закупают все необходимые продукты, но добавили, что по данному факту проведут дополнительную проверку.

В марте стало известно, что на складе Курганской больницы скорой медицинской помощи проверяющие нашли 25 килограммов просроченных овсяных хлопьев. Крупу было решено уничтожить.