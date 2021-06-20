Роспотребнадзор опроверг появление в ХМАО индийского штамма COVID

Ранее ряд СМИ сообщил о появлении в ХМАО индийского штамма коронавируса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Региональное управление Роспотребнадзора опровергает информацию ряда СМИ о появлении в ХМАО индийского штамма коронавируса. Об этом URA.RU рассказала заместитель руководителя ведомства Инна Кудрявцева.

«В стране идет подтверждение результатов секвенирования только на базе научных организаций Роспотребнадзора. У нас с ними прямая связь. На текущий момент времени документального подтверждения циркуляции индийского штамма в ХМАО нет», — сказала Кудрявцева, добавив, что в регионе есть выявленные мутации коронавируса. Однако они не относятся к индийскому штамму или китайскому.

На сегодняшний день в ХМАО выявлено 90 новых случаев заболевания коронавирусом. Практически половина заболевших обнаружена в Сургуте — 19, Ханты-Мансийске — 11 и Нижневартовске — 14. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 подтвердился у 58 983 человек.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО ужесточили карантинные меры из-за роста количества заболевших коронавирусом в регионе. Тем самым в регионе возвращаются к прошлым запретам.